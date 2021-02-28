Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, почему не оформляла президентские выплаты на детей

Анастасия Костенко - счастливая жена и любящая мать. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в"Инстаграме"

Красавица-модель, жена футболиста Дмитрия Тарасов, Анастасия призналась, что она не особо любит сложности.

- Я даже не оформляла летом президентские выплаты, так как не подтвердила свои личный кабинет для саи та государственных услуг, - сообщила девушка.

Но, по ее словам, этои осенью семьей было принято решение взять квартиру.

- И какого же было мое удивление, когда узнала, что получу обратно приличную сумму, и для этого не нужно собирать кипу бумаг и тратить свое время на передвижение по Москве. Приятно, что возврат суммы можно получить за траты на лечение, за образование детеи , и за активную волонтерскую деятельность, - рассказала Анастасия Костенко.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала, что модель Лиза Кей рассказала о работе моделью в США.

- К полудню в животе начинает громко урчать, а голова кружится. Без паники - у тебя падает сахар. Покушать принесут в студию в зависимости от наглости и жадности клиента. Уверенный в себе клиент начнет кормить всех часов в 12 часов. Закон: богатый клиент - вменяемый клиент, к сожалению, тут тоже, действует, - написала Лиза Кей.

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