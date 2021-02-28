«Машина – всмятку»: в Ростове-на-Дону произошла авария

После аварии машине требуется серьезный ремонт. Фото: соцсети

Сегодня днем, 28 февраля, в Ростове-на-Дону произошла авария. Как рассказали свидетели происшествия в социальных сетях, ДТП случилось на пересечении улицы Еременко и Шекспира.

По предварительным данным, иномарка «Рено» врезалась с другим автомобилем. От удара машину отбросило на обочину.

После аварии авто стало похожа на груду металла.

- Машина – просто всмятку, - прокомментировал в соцсетях свидетель инцидента.

По словам свидетелей инцидента, в аварии никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, что в Новочеркасске Ростовской области произошла авария с участием капитана полиции и гражданского. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, ДТП произошло ночью на улице Тополиная. Старший инспектор ДПС, капитан полиции, нес свою службу, припарковав автомобиль на обочине. В это время в его машину врезалась другая.

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