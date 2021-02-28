Пробки оцениваются на два балла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 28 февраля: движение парализовано в одном из районов города. Рассказываем о ситуации на дорогах в данный момент.

Пробка образовалась на улице Немировича-Данченко от улицы Цезаря Кунникова. Движение затруднено до Площади 2-й Пятилетки. Кроме того, пробка сохраняется и после Площади по улице Вавилова до Дачной улицы.

Транспортный затор на проспекте Шолохова в сторону центра — от улицы Зои Космодемьянской. Проезд осложнен до проспекта Шолохова, 197.

Пробка образовалась на улице Немировича-Данченко. Фото: yandex.ru/maps

Проехать трудно на проспекте Михаила Нагибина. Пробка образовалась возле переулка Рубинового в сторону Северного микрорайона.

Сложная ситуация зафиксирована на улице Вятской. Пробка образовалась от 1-го Берегового переулка в сторону улицы Штахановского.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", в настоящее время пробки оцениваются на два балла.