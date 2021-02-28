В Ростовской области водитель такси уснул за рулем и врезался в грузовик

Водитель такси уснул за рулем. Фото: пресс-служба областной ГИБДД
В воскресенье, 28 февраля, около часу дня в поселке Тарасовский Ростовской области произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 40-летний водитель такси вез пассажиров и уснул за рулем. В результате машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в грузовик.
Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате пострадали водитель и два пассажира такси.
Одному из пассажиров всего шесть лет. По факту аварии проводится проверка.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что в Ростове-на-Дону произошла авария. Как рассказали свидетели происшествия в социальных сетях, ДТП случилось на пересечении улицы Еременко и Шекспира.
https://www.rostov.kp.ru/online/news/4203864/
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