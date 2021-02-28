В Ростовской области водитель такси уснул за рулем и врезался в грузовик

Водитель такси уснул за рулем. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

В воскресенье, 28 февраля, около часу дня в поселке Тарасовский Ростовской области произошла серьезная авария. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, 40-летний водитель такси вез пассажиров и уснул за рулем. В результате машина вылетела на полосу встречного движения и врезалась в грузовик.

Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате пострадали водитель и два пассажира такси.

Одному из пассажиров всего шесть лет. По факту аварии проводится проверка.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" писала о том, что в Ростове-на-Дону произошла авария. Как рассказали свидетели происшествия в социальных сетях, ДТП случилось на пересечении улицы Еременко и Шекспира.

https://www.rostov.kp.ru/online/news/4203864/

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: что известно о пострадавших

Авария с автобусом в Ростовской области 13 января 2021: людей доставили в ближайшие больницы (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.