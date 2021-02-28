В Ростове-на-Дону горит склад на Западном

На Западном начался пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 28 февраля, в Ростове-на-Дону произошел крупный пожар. Как рассказали очевидцы, на место выехали пожарные. Клубы дыма видны издалека.

В пресс-службе областного ГО МЧС сообщили, что горит складское помещение, расположенное на проспекте Стачки.

- Это промышленная зона. Адрес пожара – проспект Стачки, 249/1. Загорание произошло в складском помещении размером 10 на 20 метров. По оперативным данным, площадь пожара 200 квадратных метров. Информация уточняется, - прокомментировали в пресс-службе ведомстве.

В пресс-службе сказали, что на складе хранится продукция для проведения праздников. Также спасатели отметили, что вскоре после приезда на место ЧП удалось локализовать огонь. Жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, угрозы распространения огня на соседние строения также не существует.

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