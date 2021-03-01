Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 марта: город сковали пятибалльные пробки

Пробки образовались в нескольких районах города. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 марта. Выясняем, какая ситуация на дорогах в настоящий момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка образовалась на улице Дачной от улицы Таганрогской до Вавивлова. На Вавилова движение также затруднено. Водители простаивают в пробкее от улицы Тарновского-Телецкого до Тракторной.

Транспортный затор зарегистрирован на проспекте Михаила Нагибина — по направлению движения из Северного микрорайона в центр города. Движение парализовано от улицы Фурмановской до проспекта Ленина. Кроме того, пробка на переулке Ашхабадском — от Горской улицы до проспекта Ленина.

Движение затруднено на улице Доватора, проехать сложно от улицы Мадояна до Змиевского проезда.

Затор на улице Вятской от Пронского переулка до Орской улицы. Стоит в пробке и улице 50-летия Ростсельмаша — от Вятской до Троллейбусной улицы.