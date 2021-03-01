Ростовчан крайне обеспокоили десятки бездомных собак

Стаи бездомных собак в Ростове пугают местных жителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице местных жителей одного из микрорайонов жутко пугают бродячие собаки.

В первую очередь они мешают попросту передвигаться по улице. Ростовчане не стали это терпеть и опубликовали соответствующее обращение к властям в популярном сервисе «Благоустройство города».

По словам очевидцев, бродячие псы обитают в микрорайоне Военвед, на улице Решительная, чаще всего они встречаются на участке от улицы Оганова до переулка 2-й Крылатый. По словам автора, людям стало опасно передвигаться пешком.

- Животные проявляют агрессию. Их можно заметить на многих улицах города, - высказал свое мнение автор петиции.

Ростовчанин попросил как можно скорее принять меры по данному вопросу. В настоящее время ответа на обращение еще не поступило.

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