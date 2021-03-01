В Западном микрорайоне Ростова женщина погибла в пожаре в пятиэтажке

В Ростове загорелась пятиэтажка Фото: "КП" Архив

В донской столице минувшим вечером вспыхнул пожар в одном из местных домов.

Инцидент произошел, в воскресенье, 28 февраля, около восьми часов вечера в Западном микрорайоне города. Загорелась квартира в пятиэтажном доме на проспекте Коммунистическом, 23/2. Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду пожарных, которые прибыли очень оперативно.

К моменту их приезда, огнем было охвачено 10 квадратных метров. Спасателям к 20:44 удалось справиться с огнем и войти в помещение, там они обнаружили пострадавшую женщину, ей понадобилась помощь медиков прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Но спасти ее так и не удалось, она скончалась по пути в больницу. В настоящее время устанавливается личность погибшей. Причина возгорания тоже пока остается неизвестной, ее предстоит в ближайшее время выяснить специалистам.

- К тушению пожара от МЧС привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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На месте работают пожарные расчеты.

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