Под Ростовом на азовской трассе в аварии пострадал водитель

Медики доставили пострадавшего в больницу. Фото: Архив КП

На десятом километре дороги "Ростов-Азов" произошла авария. В ДТП накануне вечером около 22:35 попали два автомобиля. Об этом сообщает региональное УГИБДД в понедельник, 1 марта.

- 50-летний водитель HINO допустил столкновения с автомобилем «ГАЗ». Автомобилиста с травмами доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас по факту аварии проводится проверка. Инспекторам предстоит установить причину произошедшего.

Ранее в Ростовской области водитель такси уснул за рулем и врезался в грузовик. Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла. Медики увезли в больницу трех человек с разными травмами: водителя такси и двух пассажиров.

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