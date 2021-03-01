На Дону бизнесмен «сэкономил» миллион рублей на налогах при покупке заграничного лосося

Руководитель фирмы не доплатил в государственную казну крупную сумму. Фото: Архив КП

Сотрудники Южной оперативной таможни заподозрили ростовского бизнесмена в неуплате налогов в государственную казну на миллион рублей. Они обнаружили в документации недостоверную информацию о стоимости товара.

- Груз весом более 100 тонн заявленной стоимостью 52,5 миллиона рублей прибыл в Новороссийск. Во время проверки выяснилось, что стоимость товара превышает 68 миллионов рублей. Таким образом, предприниматель уклонился от уплаты миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Специалисты возбудили уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере". Замороженный лосось включен в перечень стратегически важных ресурсов.

Ранее колбасу и мед не пустили из России на Украину. У водителей не оказалось необходимых таможенникам и Россельхознадзору ветеринарных сопроводительных документов.

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