Признанное судом экстремистским «Священное писание» изъяли в порту Таганрога

Книгу признали экстремистской. Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

В таганрогском морском порту внимание таможенников и пограничников привлекло судно из Турции. В каюте гражданина Украины во время таможенного досмотра инспекторы нашли издание "Священное писание. Перевод Нового мира", признанное судом экстремистским.

- Книга принадлежала одному из механиков корабля. 61-летний мужчина пояснил, что читал книгу. Сотрудник судна считал, что к нему в руки попало библейское издание - Ветхий Завет, рассказали в пресс-службе Южного таможенного управления.

По словам мужчины, он не знал ничего о том, что какие-либо книги нельзя перевозить через границу.

Издание включили в перечень экстремистских в 2017 году, суды проходили в Ленинградской области. Книга является переводом библейских текстов, выполненным организацией, которая тоже по решению суда в России отнесена к экстремистским.

Сотрудники таможенного управления возбудили два административных дела. Механика корабля подозревают в несоблюдении действующих ограничений и запретов, а также в отсутствии декларации при пересечении границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала, почему не оформляла президентские выплаты на детей

Рассказываем, почему (подробности)

АЛЛО!

Есть чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер в Ростове: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.