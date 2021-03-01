Ростовчане могут оплатить обучение без комиссии с помощью онлайн-сервиса

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ВТБ заключил соответствующее соглашение с ведущими ВУЗами

Приятный сюрприз подготовил ВТБ для своих клиентов. Банк заключил соглашения с крупнейшими высшими учебными заведениями Ростовской области. Теперь жителям региона доступна оплата услуг ДГТУ, РостГМУ и ИУБиП через дистанционные каналы обслуживания банка. Отметим, что вскоре список ВУЗов станет шире.

- Развитие онлайн-сервисов является одной из наших приоритетных задач. При этом важно, чтобы жители Дона могли пользоваться всеми возможными опциями мобильного и интернет-банка. В течение прошлого года мы укрепляли сотрудничество с региональными поставщиками коммунальных услуг, увеличивали их присутствие в ВТБ Онлайн. А сегодня достигнуты договоренности с ведущими образовательными учреждениями, которые позволят производить платежи за обучение одним нажатием клавиши, не выходя из дома и без каких-либо очередей. Список партнеров постоянно пополняется, - прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Ростовчане могут оплатить услуги ВУЗов с помощью мобильного банка со счета, открытого в ВТБ. Сервис круглосуточно доступен онлайн, что очень удобно, - не надо тратить время на посещения офиса.

При этом для частных лиц, которые не являются клиентами ВТБ, есть возможность оплатить за обучение во всей банкоматной сети. Устройства принимают карты любых финансовых организаций и наличные средства.

Для совершения оплаты в ВТБ Онлайн или в любом устройстве самообслуживания банка, необходимо зайти в раздел «Платежи» и найти нужного поставщика услуг, заполнить поля, ввести сумму платежа и совершить операцию. Если на квитанции имеется QR-код, то потребуется только считать информацию камерой мобильного телефона. Держатели зарплатных карт ВТБ могут произвести оплату без комиссии, во всех остальных случаях она составляет 0,5% от суммы транзакции.