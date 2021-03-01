В Ростовской области предпринимателя подозревают в махинациях во время строительства детсада

Строитель детского сада провернул финансовые махинации с бюджетными деньгами, считают следователи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Миллерове местный бизнесмен подозревается в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на строительство детского сада.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, несколько лет назад директор одной из строительных фирм выиграл муниципальный контракт на строительство дошкольного учреждения.

Поначалу возведение объекта шло гладко, но вот с кровлей, по версии следствия, строитель решил смухлевать. При возведении крыши были выполнены не все работы, прописанные в договоре. В результате, как считают следователи, государству был причинен ущерб в размере примерно 1,4 миллиона рублей.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - прокомментировал собеседник издания.

Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть в тюрьму на 10 лет. Также подозреваемому грозит штраф до одного миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону бизнесмен «сэкономил» миллион рублей на налогах при покупке заграничного лосося

Руководителя фирмы подозревают в незаконном провозе рыбы (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.