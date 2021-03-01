Коронавирус медики нашли еще у 286 дончан

В регионе снижается количество новых случае заражения коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ростовской области за минувшие сутки специалисты лабораторий нашли коронавирус еще у 286 человек. Общее число зараженных на Дону с начала пандемии достигло 73315 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

- Сейчас лечение в стационарах получают 1625 пациентов. Врачи подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 185 человек, из которых в особенно тяжелом состоянии - 17, - рассказали в пресс-службе.

За прошедшие сутки в статистике отсутствуют умершие от COVID-19. С момента начала пандемии заражение коронавирусом стало причиной смерти 3115 человек.

С прошлой весны медики провели около 1880 тысяч исследований на коронавирус, в том числе за минувший день они выполнили 8677 тестов.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 75 767 человек. Вакцинацию завершили 19 931 человек.

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