Блошиный рынок в центре Ростова стал круглосуточным

Горожане устраивают по ночам стихийную торговлю на Станиславского. Фото: vk "ЭТО РОСТОВ! – новости Ростова-на-Дону"

Торговля на блошином рынке в центре Ростова не прекращается даже с наступлением темноты. Горожане заметили продавцов на улице ночью, сделали снимки с места и разместили их в социальных сетях.

- Нуждающиеся в деньгах выходят продавать вещи. Непонятно зачем они выходят работать в темное время суток, ведь на улицах мало людей. Рассмотреть в темноте хоть какой-то их товар крайне сложно, - рассказал "Комсомольской правде-Ростов" Алена Р. (имя изменено).

По ее словам, многим жителям улицы Станиславского и соседней Московской это нововведение не понравилось из-за того, что продавцы шумят, а также оставляют после себя мусор.

Стоит отметить, что стихийная торговля и раньше вызывала множество споров. Одни горожане рьяно поддерживают продажу старых вещей, а другие активно высказываются против.

Сейчас в администрации Ростова рассматривается возможность о переносе стихийного рынка на территорию бывшего винно-водочного завода.

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