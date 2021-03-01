В Ростове после погони и двойного столкновения легковушка врезалась в забор

Водитель "Инфинити" пытался скрыться от полицейских. ФОТО: пресс-служба УГИБДД по РО.

Сегодня, 1 марта, в районе дома № 51 по ул. Еременко водитель «Инфинити», пытаясь скрыться от полиции, столкнулся с автомобилями «Хендай» и «Рено Меган», после чего врезался в забор частного дома.

— Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для проверки документов, на что мужчина не отреагировал. Инспекторы ДПС организовали преследование, — сообщили в областной ГИБДД.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчине грозит лишение прав до двух лет и штраф размером 30 тысяч рублей.

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