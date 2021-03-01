Платить больше не придется: единственная дорога к дому на улице Тракторной стала бесплатной

Собственники квартир выступали против платной дороги. Фото: Instagram Алекся Логвинеко

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко подписал документ о бессрочном действии публичного сервитута на частную платную дорогу в Октябрьском районе города. Жителям дома на улице Тракторной,48 больше не придется платить деньги за проезд. Об этом стало известно в понедельник, 1 марта.

- Проблема стояла остро, и мы приложили максимум усилий, чтобы решить ее в кратчайшие сроки, - рассказал Алексей Логвинеко в Instagram.

По его словам, это уже не первый конфликт, вспыхнувший у жильцов этого дома. Ранее люди какое-то время оставались без отопления. Коммунальные службы города приехали устранить проблему, но собственник частного земельного участка не дал проехать специалистам. В спор вмешались представители районной администрации и полицейские.

- Я считаю, что такое поведение бизнесмена недопустимым, - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Как ранее писала "Комсомольская правда - Ростов", за проезд по единственной к дому дороге на легковом автомобиле собственник земли хотел получать с каждой машины по полсотни рублей, а с большегрузов - вдвое больше.

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Однако сам бизнесмен уверяет: он действует на вполне законных основаниях (подробности)

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