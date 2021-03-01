Дончанин лишился мобильника и куртки после драки в подъезде

Подозреваемого задержали полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отделение полиции Каменского района Дона обратилась женщина, которая рассказала, что видела нападение на мужчину. Неизвестный пытался отобрать куртку и мобильный телефон у прохожего.

- На месте выяснилось, что ранее судимый 26-летний дончанин подошел к жителю поселка, пригрозил ему жестокой расправой, а после выхватил мобильник, - сообщают в пресс-службе областного главка. - Потерпевший смог зайти в подъезд. Но преступник догнал его, а там уже забрал второй телефон и куртку.

Сообщается, что подозреваемого в преступлении удалось задержать по горячим следам. Полицейские вернули потерпевшему похищенные вещи.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала о многодетной матери, которая пошла на разбой ради того, чтобы прокормить семью. Теперь 36-летняя женщина отбывает наказание в колонии.

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