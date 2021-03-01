Пятибалльные пробки сковали Ростов-на-Дону. Фото: Мария ШАБАНОВА

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 1 марта 2021. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, какая ситуация на дорогах в данный момент.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на улице Немировича-Данченко от улицы Ларина до площади 2-й Пятилетки. Транспортный затор также зарегистрирован на улице Вавилова от площади до пересечения с проспектом Королева. Движение затруднено и на проспекте Королева возле пересечения с Вавилова.

Пробки образовались в Первомайском районе. Проезд затруднен на улице Троллейбусной от улицы 50-летия Ростсельмаша до кольца на пересечении Троллейбусной с улицами Курчатова и Межинского. Движение парализовано и на Менжинского — от кольца до улицы Пановой.

Многокилометровая пробка на Ворошиловском проспекте от улицы Береговой до улицы Текучева. На проспекте Михаила Нагибина очередь из машин продолжается — от Текучева до проспекта Ленина.