Двое ростовчан подрались с охранником местного торгового центра

В Ростове произошла драка в торговом центре. Фото: соцсети - "Ростов Главный"

В донской столице антиковидные требования стали причиной возникновения потасовки.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 февраля, в одном из городских торговых центров. О произошедшем в одном из городских пабликов соцсети рассказали свидетели потасовки. По их словам, двое молодых людей хотели попасть в здание центра, но для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм на входе они должны были пройти температурный контроль. По неизвестной причине оба посетителя наотрез отказались от термометрии. А затем, когда охранник стал настаивать, набросились на него с кулаками.

- Их смогли скрутить и передать полиции, - сообщил один из очевидцев.

В подтверждение своих слов автор разместил в сообществе фото, которое было сделано на камеру мобильного телефона. Многие пользователи в комментариях раскритиковали поступок посетителей.

«Правильно сделали. Не понимают, что везде камеры и рабочих штрафует начальство», - написали ростовчане.

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Преступника задержали по горячим следам.

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