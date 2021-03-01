Оборот общественного питания в донском регионе за год существенно возрос

В Ростове вырос доход от предприятий общепита Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области впервые за год показатели общепита начали расти. Об этом сообщили пресс-службе Ростовстата. Оборот общественного питания стал выше в сравнении с январем 2020 года.

- Оборот общественного питания за январь 2021 года сложился в объеме 3,2 млрд. рублей, что выше уровня соответствующего месяца 2020 года на 2,8 процента, - говорится в тексте сообщения.

Таким образом, делается вывод, что в январе 2021 года местные жители региона купили посредством розничной торговой сети товаров на 81,7 миллиарда рублей. Этот показатель превышает прошлогодний на 4,2%, такой результата получился после сопоставления цен.

Кроме того, если провести сравнение с январем 2020 года, то можно увидеть, что в начале 2021 года возросла доля крупных и средних организаций в общеобластном розничном товарообороте (50,6% против 45,2% в январе 2020 года).

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Цена также поднялась на маргарин, подсолнечное масло и поваренную соль.

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