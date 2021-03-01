В Ростовской области дончанин едва не убил двух приятелей

Дончанин едва не убил двух своих приятелей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следователям уже удалось выяснить, что инцидент произошел 27 февраля в одном из дворов в Белокалитвинском районе. По полученным данным, 31-летний подозреваемый поссорился с двумя своими знакомыми 33 и 35 лет. В порыве гнева злоумышленник схватил нож и стал хаотично наносить обоим удары по туловищу. Но, к счастью, не убил, так как проходивший мимо мужчина сумел вовремя выбить у него из рук нож.

Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, где им была оказана квалифицированная помощь. Подозреваемого задержали прямо на месте преступления и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц".

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