Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Ростовской области дончанин едва не убил двух приятелей

Спас потерпевших идущий мимо прохожий
Виктория Никитина
КомментироватьОставить комментарий
Дончанин едва не убил двух своих приятелей

Дончанин едва не убил двух своих приятелей

Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство двух человек.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.

Следователям уже удалось выяснить, что инцидент произошел 27 февраля в одном из дворов в Белокалитвинском районе. По полученным данным, 31-летний подозреваемый поссорился с двумя своими знакомыми 33 и 35 лет. В порыве гнева злоумышленник схватил нож и стал хаотично наносить обоим удары по туловищу. Но, к счастью, не убил, так как проходивший мимо мужчина сумел вовремя выбить у него из рук нож.

Пострадавших незамедлительно доставили в больницу, где им была оказана квалифицированная помощь. Подозреваемого задержали прямо на месте преступления и возбудили в отношении него уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двое ростовчан подрались с охранником местного торгового центра.

Посетители категорически отказались от измерения температуры.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ЧП