За продажу нелегального алкоголя перед судом предстанут трое дончан

В Ростовской области осудят трех подпольных производителей алкоголя Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области задержали трех местных жителей по подозрению в производстве и реализации нелицензионного алкоголя.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что трое дончан в городе Каменске-Шахтинском занимались незаконным производством алкоголя в одном из гаражных кооперативов, а затем продавали его на одном из местных рынков. При обыске у них обнаружили более тысячи литров нелегального алкоголя, 300 бутылок , пробки и оборудование для производства продукции и различные ингредиенты для этого. Кроме того, у обвиняемых нашли пластиковые бутылки с различными спиртовыми концентратами объемом более 1200 литров.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Производство, хранение или перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей совершенной группой лиц по предварительному сговору".

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В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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