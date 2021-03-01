Доверчивый ростовчанин лишился более сотни тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

В Ростове очередной лжесотрудник банка обманул местного жителя Фото: "КП" Архив

В донской столице местная полиция занялась поисками телефонного мошенник, обчистившего местного жителя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Обратившийся в отдел полиции ростовчанин рассказал, что ему на телефон поступил звонок с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником одного из банков и сообщил, что в данный момент по карте мужчины проходят весьма сомнительные операции и поинтересовался не владелец ли карты пытается обналичить деньги. Потерпевший заверил его, что никаких действий по карте в ближайшие часы не совершал.

Тогда телефонный мошенник предложил остановить все нежелательные действия и попросил для этого все данные карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Испуганный ростовчанин поверил и выполнил все указанные действия. Сразу после этого с его счета списались 105 тысяч рублей.

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Владелица карты сообщила мошенникам свои данные.

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