В Ростовской области полицейские разыскали угнанный автомобиль

В Ростове злоумышленник угнал машину своего приятеля Фото: "КП" Архив

В Ростовской области полицейские задержали угонщика, который бросил похищенную машину посреди дороги.

- Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Перед этим в волгодонский отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что у него пропал автомобиль ВАЗ-2106. Правоохранители разослали ориентировки всем патрулям. Оперативникам удалось разыскать машину на одной из улиц города. Позже стало известно, что 27-летний мужчина накануне заметил, что его приятель и владелец авто оставил свою машину незапертой с ключами в замке зажигания. Он не устоял перед соблазном и угнал транспортное средство, но уехать далеко ему не удалось, автомобиль застрял в дорожной яме. Злоумышленнику не удалось из нее выбраться и он не придумал ничего лучше, чем бросить машину посреди дороги и скрыться с места происшествия.

Полицейские вернули автомобиль владельцу, а угонщика задержали.

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