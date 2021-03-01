Донские казаки станут постоянными участниками парада Победы в Москве

Правительство помогло казакам с экипировкой и транспортом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь донские казаки ежегодно будут участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Это стало известно 27 февраля на Большом казачьем круге в Новочеркасске.

- Донские казаки достойно представили в год 75-летия Победы все российское казачество на параде в Москве. Правительство региона обеспечило тренировку парадного расчета, закупку обмундирования, – рассказал заместитель ростовского губернатора Михаил Корнеев.

Из областного бюджета также финансировали проезд, оплачивали жилье, пояснил замгубернатора.

Готовиться к торжественному маршу в этом году начнут в ближайшее время.

Кроме того, на казачьем круге стало известно, что казаки Всевеликого войска Донского ежегодно будут готовить отчет для президента РФ о взаимодействии с региональными властями, уточняет издание «Городской репортер».

В год 75-летия Победы донские казаки участвовали в параде в очередной раз, однако ранее они принимали участие в мероприятии не каждый год. А впервые донские казаки прошли в торжественном строю в 1945 году.

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