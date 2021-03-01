В Ростовской области фургон врезался во впереди идущий КамАЗ

Инспекторы устанавливают обстоятельства инцидента. ФОТО: пресс-служба УГИБДД по РО.

В понедельник, 1 марта, около девяти утра на автодороге «Ростов-Азов» в Азовском районе водитель «Пежо Боксер» столкнулся с двигающимся впереди по правой полосе автомобилем «КамАЗ 5511». За его рулем находился 49-летний мужчина.

— В результате ДТП водитель «Пежо Боксер» пострадал и был доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Из-за сильного удара автомобили получили механические повреждения. В настоящий момент проводится проверка, выясняются подробности аварии.

Тем временем в Ростове полицейская погоня за автомобилем "Инфинити" завершилась дорожным инцидентом. Водитель легкового автомобиля пытался скрыться от полиции, допустил столкновение с двумя машинами. Затем автомобиль беглеца врезался в забор.

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