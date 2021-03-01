Любитель "Бременских музыкантов" пострадал за свои музыкальные предпочтения

В Ростове любителя "Бременских музыкантов" выкинули из автобуса. Фото: соцсети - "Это Ростов"

В донской столице мужчину высадили из автобуса из-за того, что он нес в массы творчество "Бременских музыкантов". О произошедшем рассказали местные жители в одном из городских пабликов соцсети.

По рассказам очевидцев, в микрорайоне "Левенцовский" в автобус № 71 зашел молодой человек. Далее его поведение было с трудом объяснимо - ростовчанин бросил свой телефон на пол, а в нем играла музыка из известного советского мультфильма "Бременские музыканты".

- Он специально кинул телефон на пол и слушал музыку, все в автобусе „оценили“. Потом его высадили на проспекте Стачки, - написал автор поста.

После того, как водитель высадил меломана из транспорта, парень лег на асфальт и стал разговаривать по телефону. Пользователи соцсети высказали предположение, что ростовчанин был изрядно пьян.

«Хорошая музыка, просто едьте и получайте удовольствие. Он же не дебоширил», - заступились за мужчину горожане.

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