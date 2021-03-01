После года судебных тяжб в Ростове у четырех маршрутов появился перевозчик

В Ростове определился перевозчик для четырех городских маршрутов Фото: "КП" Архив

В донской столице после затяжных судебных разбирательств четыре городских маршрута, наконец, обрели перевозчика. Об этом рассказали в сообществе "Ростовский городской транспорт".

- Из данных портала госзакупок, победителем торгов признано ООО «Авто-Сити». В течение 90 дней со дня подписания контракта (пока он не подписан) перевозчик должен будет вывести на маршруты восемь автобусов 2016 года, 19 – 2017 года, а также пять и 16 – 2018 и 2019 годов, - говорится в тексте сообщения.

Конкурс на обслуживание автобусных маршрутов № 13, 51, 61 и 75 был объявлен еще в феврале 2020 года. Заявки на участие подали всего две компании - ООО «Янтарь 1» и ООО «Авто-Сити». Но первую компанию не устроило начисление баллов конкурсной комиссией и она обратилась в УФАС. В результате этого результаты аннулировались, а срок на подачу заявок был продлен.

А затем уже ООО «Авто-Сити», обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с просьбой обжаловать решение УФАС. Суд обнаружил нарушения в документах, которые предоставила на конкурс компания «Янтарь 1», и не поддержал решение антимонопольной службы в части критериев по выбору исполнителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В донской столице перевозчик сменится на трех городских маршрутах.

Маршрут возьмет на свое обеспечение компания "Янтарь 1".

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!