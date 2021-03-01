Ростовчанка предстанет перед судом за сбыт наркотиков

В Ростове под суд пойдет сбытчица наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице вынесут приговор местной жительнице за сбыт наркотиков.

- Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В ходе следствия стало известно, что 55-летняя ростовчанка с августа 2018 года и по май 2020 года через интернет покупала синтетические наркотики весьма крупными партиями, затем она забирала их из тайников и делала по городу закладки. А с мая по сентябрь 2020 года она расфасовывала полученный наркотик на более мелкие партии прямо у себя дома, в переулке Днепровском, а после этого передавала пакетики дилерам, который уже занимались его распространением.

Когда полиция ее задержала, у нее дома обнаружили около двух килограмм синтетического наркотика. В отношении нее были заведены уголовные дела сразу по двум статьям "Незаконный сбыт наркотических средств" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере".

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