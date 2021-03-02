Водоканал пообещал устранить неприятный запах воды за две недели

Вернуть воде привычный цвет и запах за две недели пообещали водоканальщики. Фото: администрация Ростова

После жалоб горожан "Ростовводоканал" пообещал в кратчайшие сроки исправить качество воды, которая течет из кранов горожан.

- Запах водорослей и зеленая вода в феврале - это впервые. Технологии очистки уже не успевают за темпами увядания реки. Но запах, возникший по причине плохого состояния реки Дон, никак не влияет на качество воды. Но и проблему запаха тоже скоро устраним, - написали представители "Ростовводоканал" в комментариях под жалобами в своем официальном аккаунте в соцсети Инстаграм.

Также в ведомстве отметили, что на приведение воды в надлежащий вид уйдет не менее двух недель. Гидрохимический режим Дона постоянно изменяется, в этом году изменения превзошли ожидания. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Также запланировано в связи с этим до конца года внедрить систему нейтрализации неприятных запахов на очистных сооружениях.

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