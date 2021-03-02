Пробки в Ростове-на-Дону на утро 2 марта: движение парализовано в нескольких районах

Шестибалльные пробки зарегистрированы в Ростове-на-Дону. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утром 2 марта. Мы собрали всю информацию о ситуации на дорогах в городе.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на проспекте Михаила Нагибина. Движение затруднено от пересечения с улицей Нариманова до проспекта Ленина. Транспортный затор на переулке Ашхабадском от улицы Горской до улицы Ларина.

Проезд парализован на улице Шеболдаева от улицы 56-1 Армии до улицы Ларина. Пробка на улице Цезаря-Куникова от Ашхабадского до Шеболдаева.

Многокилометровая пробка традиционно на улице Вавилова от Энергетической улицы до проспекта Королева. Проезд также затруднен на проспекте Королева перед возле пересечения с Вавилова. Сложная ситуация на улице Особенной от улицы Зрелищной до кольца на Вавилова.