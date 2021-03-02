Испорченная строителями дорога заставляет ростовчан приходить на работу по колено в грязи

В Ростове местных жителей оставили без дороги. Фото: "Это Ростов" Фото: соцсети

Строительство одного из микрорайонов в Ростове обернулось жалобами местных жителей в одном из городских пабликов в социальной сети.

Ростовчане утверждают, что их оставили практически без дороги. Как рассказали жители переулка Железногорского, изначально дорога была разбита в результате постоянного движения грузовиков со стрительными материалами.

- Дорога была с твердым покрытием, десятки лет жители подсыпали щебень, тырсу, бой кирпича и по дороге можно было ходить в любое время года и погоду, - написал автор поста.

Но минувшей осенью в ЖК прокладывали электропровода, из-за чего дорога в переулке оказалась распаханной и брошенной. В настоящее время строители опять что-то копают, по их словам - водопровод.

У рабочих нет проектно-сметной документации. Горожане решили поинтересоваться у властей, кто занимается проводкой инженерных сетей. В итоге дорога в переулке стала непроезжей и неизвестно, когда ей вернут первоначальный облик.

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