В Ростове 781 местный житель попался на несоблюдении масочного режима в транспорте

В Ростовской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в транспорте. Фото: администрация Ростова

В Ростове продолжают проводиться рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Проверки проходят ежедневно. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Всего в феврале 2021 года мониторинговые группы проверили 15 604 транспортных средства, - говорится в тексте сообщения.

При проведении проверок было выявлено 781 нарушение. Чаще всего санитарно-эпидемиологическими нормами пренебрегают пассажиры. Они либо совсем не надевают маски или же носят их неправильно (на подбородке или прикрывая только рот). Правоохранителями уже составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 771 пассажира. Стоит отметить, что водители подходят к этому более ответственно - всего 10 нарушений.

Кроме того, транспортные предприятия в феврале самостоятельно проверили 11 428 единиц подвижного состава. Водителям тогда было вынесено 90 дисциплинарных взысканий.

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