Ростовчане изобрели новый оригинальный способ выгула собак

В Ростове местный житель придумал новый способ выгула собаки. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице один из местных жителей изобрел новый способ выгула для своего питомца. Ростовчанин решил отправить своего четвероногого друга на прогулку по крыше магазина, который находился прямо под окном. О происходящем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

Шедшие в супермаркет горожане заметили, что на крыше регулярно появляется черная собака, которая спокойно сидит и наблюдает за тем, что происходит внизу. Сначала горожане очень удивлялись происходящему, а затем поняли, что хозяин животного просто так выгуливает своего питомца, выпуская его из окна квартиры.

«Кто потерял песика на крыше магазина у Нахичеванского рынка?», - поинтересовался ростовчанин, показав фото собаки.

«Хозяевам лень с ним гулять, вот в окно его и выпустили. Пусть воздухом животина подышит», «Около 25 лет назад я ходил в детскую больницу напротив и часто видел, как по крыше бегал доберман. Годы идут, а там меняются только собаки», - поделились своим мнением горожане.

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