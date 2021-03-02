Второй пострадавший при взрыве кухонного газового баллона в Ростовской области скончался в реанимации

Взрыв бытового газа полностью разрушил дом. ФОТО: пресс-служба СК по РО.

В реанимационном отделении одной из больниц Ростовской области скончался хозяин дома, в котором произошел взрыв бытового газа. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Мужчина во время взрыва газа в доме в хуторе Молоканский получил около 60% ожогов тела. С момента инцидента он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его родственник с сильными ожогами скончался несколькими днями ранее. В доме также находился 15-летний подросток, он пострадал в меньшей степени. Сейчас он находится в терапевтическом отделении одной из ростовских больниц.

Инцидент произошел 22 февраля. Взрыв газового баллона, который хозяева использовали на кухне, полностью разрушил дом. На место ЧП сразу же выехали газовики и следователи. В Следственном комитете по Ростовской области заявили, что взорвавшийся баллон хозяева приобрели за день до ЧП на одной из заправок в городе Зверево. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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