Почти 50% ростовчан не получают средней зарплаты, озвученной главой администрации

Ростовчане озвучили свои реальные зарплаты Фото: Евгения ГУСЕВА

В донской столице после озвучивания средней зарплаты по городу местные жители рассказали о реальном положении дел. Ростовчане провели опрос в одном из городских пабликов в социальной сети, в нем поучаствовали 1300 человек.

Напомним, что на днях глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в городе средняя зарплата возросла на 3,9% и теперь составляет 39,6 тысяч рублей. Но проведенный в сети опрос показал, что на данный момент зарплату от 30 до 40 тысяч рублей в месяц получают 16,2%. Заявленную сумму, а именно более 40 тысяч рублей в месяц, зарабатывают всего 9,6% ростовчан.

Более 50 тысяч рублей ежемесячно имеют 13% местных жителей. Но самый большой процент участников опроса, а именно 33,6%, каждый месяц получают зарплату, которая составляет всего 20-30 тысяч рублей.

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