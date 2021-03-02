Новые зараженные коронавирусом были зарегистрированы в 44 городах и районах Ростовской области

Новые заболевшие были зафиксированы в 14 городах и районах региона Фото: "КП" Архив

В Ростовской области количество зараженных коронавирусом в сутки стало снижаться, но общее количество заболевших все еще продолжает расти. Таким образом, в настоящее время насчитывается более 73,5 тысяч зараженных опасной инфекцией.

За минувшие сутки новые заболевшие были обнаружены в 44 городах и районах Ростовской области. Наибольшее число зараженных насчитывается в Ростове-на-Дону - 97 человек. Еще 12 дончан заболели в Гуково. А также у 11 человек подтвердился диагноз в Новочеркасске. Еще десять человек подхватили инфекцию в Багаевском районе. По девять больных зафиксировали в Белокалитвинском и Морозовском районах. По восемь жителей заболели Таганроге, а также в Азовском и Кагальницком районах. По семь зараженных обнаружили в Каменске-Шахтинском и Мясниковском районе. По шестеро больных будут лечить коронавирус в Батайске, а также в Егорлыкском , Каменском, Неклиновском, Сальском и Шолоховском районах,.

По пять дончан заразились опасным вирусом в Волгодонске, Семикаракорском и Тацинском районах. Четверо местных жителей подхватили инфекцию в Аксайском районе. По трое заболели в Азове, Новошахтинске, Дубовском, Зерноградском, Куйбышевском, Мартыновском, Октябрьском районах. По два зараженных зафиксировано в Зверево, Константиновском, Родионово-Несветайском и Цимлянском районах.

- Новые случаи заражения были также зафиксированы в Шахтах (1), Верхнедонском (1), Заветинском (1), Зимовниковском (1), Кашарском (1), Красносулинском (1), Матвеево-Курганском (1), Миллеровском (1), Орловском (1), Пролетарском (1), Тарасовском (1), Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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