Пробки образовали в центре, на Военведе и в Северном микрорайоне. Фото: yandex.ru/maps.

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 2 марта: какие участки лучше объехать. «Комсомольская правда-Ростов» собрала все, что известно о ситуации на дорогах.

Как сообщает сервис «Яндекс-Карты», движение затруднено на Ворошиловском проспекте в сторону центра. Парализован участок от улицы Станиславского до Красноармейской. Пробка и по улице Красноармейской — от Ворошиловского до Доломановского переулка. Проехать тяжелее и по Буденовскому проспекту. Парализован небольшой участок от Пушкинской улицы до Красноармейской.

Пробка образовалась на кольце, где пересекаются проспект Михаила Нагибина и улица Нансена. Небольшой затор зарегистрирован и на Турмалиновской улице перед пересечением с улицей Нансена.

Многокилометровая пробка на улице Немировича-Данченко — от Горской улицы до Площади 2-й Пятилетки. Проезд затруднен и после Площади — на улице Вавилова до пересечения с Таганрогской улицей.