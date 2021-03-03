За пьяные угрозы полицейскими дончанин попал под следствие

Полицейских оскорбили во время службы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миллеровском районе Ростовской области местный житель попал в поле зрение следователей из-за несдержанной манеры поведения.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, житель деревни Мальчевская устроил на улице дебош. По всей видимости, мужчина был пьян, поэтому начал оскорблять односельчан. Те не стали терпеть обиду и вызвали полицию.

Однако даже люди в форме не остудили пыл 40-летнего мужчины. Он стал оскорблять лейтенанта и капитана полиции. Более того, с бранных слов дебошир перешел к угрозам. Он стал кричать, что расправится с правоохранителями.

В результате на дончанина завели дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если суд признает вину подозреваемого, он может на два года сесть в тюрьму.

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