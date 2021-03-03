Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

За пьяные угрозы полицейскими дончанин попал под следствие

Дебошир обругал полицейских, когда те пытались его урезонить
РЕПИНА Елена
КомментироватьОставить комментарий
Полицейских оскорбили во время службы

Полицейских оскорбили во время службы

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Миллеровском районе Ростовской области местный житель попал в поле зрение следователей из-за несдержанной манеры поведения.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, житель деревни Мальчевская устроил на улице дебош. По всей видимости, мужчина был пьян, поэтому начал оскорблять односельчан. Те не стали терпеть обиду и вызвали полицию.

Однако даже люди в форме не остудили пыл 40-летнего мужчины. Он стал оскорблять лейтенанта и капитана полиции. Более того, с бранных слов дебошир перешел к угрозам. Он стал кричать, что расправится с правоохранителями.

В результате на дончанина завели дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Если суд признает вину подозреваемого, он может на два года сесть в тюрьму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полицейский из Ростовской области обвиняется в избиении мужчины

Дело уже направили в суд (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.