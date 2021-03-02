Шесть районов Ростовской области остались в красной зоне на карте распространения коронавируса

Шесть районов области еще находятся в красной зоне. Фото: правительство РО

На сайте правительства Ростовской области в общем доступе находится карта, на которой отображена эпидемиологическая ситуация в регионе. Понять ее весьма просто, она действует также, как и светофор: красные зоны с наиболее сложной обстановкой.

В такой цвет на карте окрашиваются города и районы, в которых идет большое отставание по всем показателям. Неделю назад красными были 12 районов и городов, а на сегодняшний день их количество уменьшилось ровно вдвое и их всего шесть - Багаевский, Егорлыкский, Зерноградский, Кагальницкий, Пролетарский и Тацинский районы.

Из красной зоны в желтую с более или менее стабильной обстановкой перешли Азов, Батайск, Гуково и Тарасовский, Каменский и Мясниковский районы. В этой же зоне находится и Ростов-на-Дону

А самая лучшая эпидемиологическая ситуация, согласно карте, складывается в Каменске-Шахтинском, Боковском, Верхнедонском, Дубовском, Куйбышевском, Октябрьском и Усть-Донецком районах.

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Лидером по заражениям является Ростов-на-Дону.

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