В Ростовской области на трассе М-4 водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полицейские выясняют все детали аварии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области произошла очередная трагедия на дороге. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе 28 февраля в четыре часа утра.

- 34-летний мужчина шел прямо по дороге, когда его сбила иномарка «Опель Астра», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.

Но, вместо того, чтобы остановить автомобиль, вызвать скорую помощь или хотя бы узнать, что случилось с пешеходом, водитель просто скрылся с места происшествия.

Источник издания отметил, что личность водителя удалось установить. Им оказался житель республики Карелия. Почему сбитый им мужчина оказался на трассе в четыре часа утра, предстоит выяснить.

По факту случившегося идет проверка.

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