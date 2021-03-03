В Ростовской области на трассе М-4 водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Полицейские выясняют все детали аварии
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области произошла очередная трагедия на дороге. Авария произошла на федеральной трассе М-4 «Дон» в Каменском районе 28 февраля в четыре часа утра.
- 34-летний мужчина шел прямо по дороге, когда его сбила иномарка «Опель Астра», - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.
Но, вместо того, чтобы остановить автомобиль, вызвать скорую помощь или хотя бы узнать, что случилось с пешеходом, водитель просто скрылся с места происшествия.
Источник издания отметил, что личность водителя удалось установить. Им оказался житель республики Карелия. Почему сбитый им мужчина оказался на трассе в четыре часа утра, предстоит выяснить.
По факту случившегося идет проверка.
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