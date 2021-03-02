Рынок нарастил продажи ипотеки на 40% с начала года

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По итогам первых двух месяцев текущего года российский рынок ипотеки увеличит продажи жилищных кредитов на 40%. Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей.

- Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в доковидный период начала 2020 года примерно на 40%, – рассказал заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ Евгений Дячкин. - Даже в традиционно низкое с точки зрения потребительской активности время продажи жилищных кредитов превысили полтриллиона рублей, что может стать новым рекордом для рынка.

Так, в качестве основных причин роста рынка он выделяет три фактора.

- Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит, - продолжил собеседник. - Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе она уже достигла небывалых 7,23%. В-третьих, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться. Все это на данный момент способствует росту продаж.

Известно, что ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки, выдав почти 76 млрд рублей. Порядка 30% в объеме выдачи занимает ипотека с господдержкой. В феврале ВТБ выдал в рамках госсубсидирования на покупку квартир в новостройках более 6 тысяч кредитов на 21,6 млрд руб. За все время действия программы почти 74 тысячи заемщиков оформили льготную ипотеку на 235 млрд рублей.

А регионами-лидерами по объему всей выданной ипотеки в ВТБ во второй месяц года традиционно стали Москва и Московская область (26,5 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,2 млрд руб.), Новосибирская область (2,4 млрд руб.), Республика Татарстан (2,1 млрд руб.), и Свердловская область (1,7 млрд руб.).

Кроме того, в феврале треть от общего объема кредитования ВТБ заняло также рефинансирование ипотеки других банков: по итогам месяца свою ставку снизили 7,6 тысячи человек почти на 16,7 млрд рублей. При этом в связи с рекордно низким текущим уровнем ипотечных ставок интерес клиентов к рефинансированию сохраняется на уровне аналогичного месяца прошлого года.