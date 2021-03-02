Доверчивый ростовчанин лишился почти 200 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

В Ростове ищут телефонного мощенника Фото: Тимур ХАНОВ

В донской столице полиция занимается поисками очередного телефонного мошенника, который обчистил местную жительницу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранителям стало известно, что на номер одного из местных жителей поступил звонок с неизвестного номера. Голос на том конце провода представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что по карте потерпевшего проводятся сомнительные операции. Чтобы их остановить необходимо было сообщить злоумышленнику все данные карты, что и сделал потерпевший. После этого с его счета сразу же списалось почти 200 тысяч рублей.

Потерпевший также уточнил, что ему неоднократно поступали звонки с неизвестных номеров, но взять трубку он решил почему-то именно в этот.

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