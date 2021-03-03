Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 марта: где затруднен проезд

Шестибалльные пробки образовались в Ростове--на-Дону. Фото: yandex.ru/maps

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 3 марта: рассказываем о ситуации на дорогах. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, какие участки лучше объехать.

Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», пробка образовалась на улице Вавилова от Радиаторного переулка до Площади 2-й Пятилетки. Движением затруднено и после площади на улице Шеболдаева до улицы Ларина.

Небольшой затор на проспекте Ленина от перулка Ашхабадского до проспекта Михила Нагибина. Проезд парализован на Стадионной улице от проспекта Ленина до улицы Фрунзе. Традиционно пробка образовалась на проспекте Михаила Нагибина. Она растянулась от улицы Омской до проспекта Ленина.

Пробка на улице Доватора от улицы Мадояна до пересечения с улицей Лесной. Кроме того, проез парализован по Мадояна от Доватора до улицы Лесопарковой.

По данным, "Яндекс.Карты", пробки в Ростове-на-Дону оцениваются на шесть баллов.