В Таганроге запланировали возобновить водное сообщение с Азовом и Ростовом

В Таганроге возобновят водное сообщение с Ростовом и Азовом
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Таганрога заявили о скором возобновлении водного транспортного сообщения с Ростовом и Азовом.
- Мы уже нашли инвесторов для покупки пассажирского флота и возобновления транспортных перевозок, - сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Как еще рассказал сити-менеджер Таганрга в эфире программы «Касается каждого», которая идет на телеканале «Дон 24», инвесторы займутся не только восстановлением сообщения по маршруту «Таганрог - Ростов - Азов». В планах у него еще благоустроить причал и морской вокзал.
Таким образом, возле морского вокзала может появиться отель для туристов и различные кафе или рестораны.
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