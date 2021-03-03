В Таганроге запланировали возобновить водное сообщение с Азовом и Ростовом

В Таганроге возобновят водное сообщение с Ростовом и Азовом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Таганрога заявили о скором возобновлении водного транспортного сообщения с Ростовом и Азовом.

- Мы уже нашли инвесторов для покупки пассажирского флота и возобновления транспортных перевозок, - сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Как еще рассказал сити-менеджер Таганрга в эфире программы «Касается каждого», которая идет на телеканале «Дон 24», инвесторы займутся не только восстановлением сообщения по маршруту «Таганрог - Ростов - Азов». В планах у него еще благоустроить причал и морской вокзал.

Таким образом, возле морского вокзала может появиться отель для туристов и различные кафе или рестораны.

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