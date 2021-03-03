Автобус съехал с трассы под Ростовом из-за мощного снегопада

Спасатели помогли пассажирам выбраться из съехавшего в кювет автобуса Фото: "КП" Архив

В Ростовской области сотрудники МЧС помогли пассажирам, попавшим в ДТП с рейсовым автобусом на трассе Кашары-Морозовск.

Инцидент произошел во вторник, 2 марта, около одиннадцати часов вечера. В Милютинском районе разыгрался сильный снегопад и автобус марки "Сетра", следовавший по маршруту "Москва-Элиста", съехал с дороги в кювет из-за скользкой дороги и плохой видимости. К счастью, транспорт не перевернулся.

- В автобусе находились 25 пассажиров - из них 1 ребенок, 1 беременная женщина и 3 водителя. Пострадавших нет. К месту происшествия выехала оперативная группа Милютинского местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Ночь пассажиры были направлены в пункт временного размещения, который находился в слободе Маньково-Березовской и сердечно поблагодарили за спасение местные власти и спасателей. Чтобы вытащить автобус из кювета, была использована спецтехника. Отметим, что в 06.35 3 марта резервный автобус для пассажиров уехал в Москву.

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