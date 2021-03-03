На Дону экс-сотрудника дорожно-патрульной службу осудили за взятки от собственников грузовиков

В обмен на деньги бывший сотрудник специализированного батальона ДПС закрывал глаза на нарушения водителей большегрузов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области осудили бывшего сотрудника специализированного батальона ДПС. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и один месяц за взяточничество. Следователи выяснили, что дончанин требовал деньги у собственников грузовиков.

- Во время заедания сторона обвинения доказала, что экс-сотрудник дорожно-патрульной службы заранее брал у перевозчиков крупные суммы, обещая не останавливать фуры и грузовики на постах ДПС, - рассказали в Азовском городском суде.

Следователи выяснили, что дончанин выполнял указания вышестоящего руководства. Преступную схему организовал и внедрил на региональном уровне замкомандир роты ДПСв звании майора. Руководитель находится под следствием с осени прошлого года.

Ранее под суд отправили судебного пристава. Он получил почти полмиллиона за должностное преступление.

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