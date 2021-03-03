В Ростовской области выделили 41 миллион рублей на обновление здания "скорой помощи" в селе Самарском

Старое здание пришло в негодность. Фото: правительство Ростовской области

Власти Ростовской области решили обновить здание скорой помощи в селе Самарском. Медики переедут в новые помещения к 1 сентября этого года. Из бюджета на эти цели потратят около 41 миллиона рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

- Общая площадь нового здания должна составлять около 400 квадратных метров, - говорит губернатор Василий Голубев. - За районом – очень быстрая подготовка площадки и подключение к коммуникациям.

Согласно проекту, новое помещение разместят на территории действующей больницы. В здании оборудуют лабораторию, процедурную, малую операционную, а также палаты и кабинеты.

Глава региона уточнил, что выплаты по программе «Земский доктор» врачам, которые не получили деньги в минувшем году, смогут получить их в 2021-м. По его словам, средства также перечислят медикам, уехавшим на работу по этой программе в другие отдаленные районы региона.

Сейчас на Дону ведутся работы по возведению новой инфекционной больницы в Аксайском районе. Уже этой весной там завершатся отделочные работы.

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