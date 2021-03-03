Сирены системы оповещения о ЧС прозвучат в Ростовской области 3 марта

На Дону пройдет проверка систем оповещения. Фото: Архив КП

В среду, 3 марта, на территории донского региона прозвучат тревожные сирены. Жителям городов и поселков не стоит волноваться, ведь это запланированная проверка работы систем экстренного оповещения.

- Это плановая проверка. Она необходима для того, чтобы проверить работоспособность аппаратуры и скорость приема сигнала, а также оценить работу ответственных за это специалистов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Вой сирен дончане услышат в Ростове, а также прочих городах и поселках с 10:40. Тревожные оповещения электросирен и громкоговорителей услышат люди на улицах. В это время сообщения появятся в эфира трансляций на общероссийских теле- и радиоканалах.

Еще одна проверка сирен запланирована на 6 октября.

Ранее тревожные сирены сработали в донской столице и других населенных пунктах региона в середине декабря прошлого года.

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